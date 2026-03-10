3.73 BYN
У Беларусі пачалася адліга: Асвод і МНС папярэджваюць беларусаў пра небяспеку тонкага лёду
У Беларусі пачалася адліга. У найбліжэйшы час па ўсёй краіне чакаецца плюсавая тэмпература. Спецыялісты Асвода рэгулярна праводзяць прафілактыку сярод рыбакоў.
На календары ўжо сакавік, што адчуваецца і па надвор'і. Актыўна прырода рыхтуецца да вясны, у тым ліку растае лёд на азёрах і рэках. Асвод і МНС папярэджваюць беларусаў пра небяспеку. Не варта выходзіць на лёд без неабходнасці. Змяняецца структура лёду, становіцца рыхлай і нетрывалай. Рыбакам рэкамендуецца дзяліцца сваімі каардынатамі з найбліжэйшай станцыяй ратавальнікаў або сваякамі, а таксама мець пры сабе зараджаны тэлефон.
Абавязковы набор для рыбакоў - выратавальная камізэлька, зачэпы і вяроўка.
Вясна ў выратавальных брыгад - самы гарачы сезон. Тонкі лёд памылак не даруе. Усяго за некалькі сутак лёд на вадаёмах стаў значна танчэйшым. Яшчэ ўчора рыбалка была актыўным і бяспечным адпачынкам, а ўжо сёння любы выхад на лёд можа стаць смяротнай небяспекай. Будзьце асцярожныя і выконвайце правілы бяспекі.