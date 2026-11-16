У Беларусі пачалася раптоўная праверка падраздзяленняў ДПК

Праверка баявой гатоўнасці па даручэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі працягваецца ў манеўраных групах пагранічнай службы - аднаго з найважнейшых элементаў сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі.

Пакет з даручэннем кіраўніка дзяржавы дзяржсакратар Савета бяспекі раніцай 16 лістапада ўручыў старшыні Пагранкамітэта.

Паводле слоў Аляксандра Вальфовіча, на працягу года ўжо праведзена маштабная праверка ўсіх структур ваеннай арганізацыі краіны, уключаючы Узброеныя Сілы, падраздзяленні МУС, унутраныя войскі і шэраг спецпадраздзяленняў. Цяпер чарга дайшла да органаў пагранічнай службы.

Упор зроблены на маніторынг самых мабільных і манеўраных падраздзяленняў Дзяржпагранкамітэта. Адначасова ва ўсіх злучэннях органаў пагранслужбы прыведзены ў баявую гатоўнасць поўныя манеўраныя групы кожнага пагранатрада і кожнай пагрангрупы.

Аляксандр Вальфовіч, дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі:

"Вы бачыце, якая абстаноўка складаецца сёння вакол Рэспублікі Беларусь, якая няпростая абстаноўка каля нашых межаў. Ад зладжанасці, прафесіяналізму, уменняў, навыкаў і дзеянняў нашых органаў пагранічнай службы залежыць забеспячэнне нашай нацыянальнай бяспекі і грамадскай бяспекі ўнутры краіны. Вызначаны тэрміны гатоўнасці гэтых падраздзяленняў, будуць праведзены агляды гатоўнасці ў названы час, пасля чаго яны ажыццяўляюць маршы. Для кожнай пагранічнай манеўранай групы вызначаны свой участак і працягласць маршу. У ходзе маршу будзе аказана ўздзеянне дыверсійна-разведвальных груп праціўніка - так, як гэта будзе ў рэальным жыцці".

Пасля маршу падраздзяленні выйдуць на ўчасткі мясцовасці і палігоны, дзе з імі правядуць кантрольныя заняткі. Ацэняць кожнага ваеннаслужачага па агнявой, фізічнай і тактычнай падрыхтоўцы. Па выніках праверкі будзе праведзены аналіз і традыцыйна - даклад кіраўніку дзяржавы.