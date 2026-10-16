Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Беларусі пашыраны пералік вакансій для спрошчанага працаўладкавання іншаземцаў у 2027 годзе

Аўтар:

У Беларусі вызначаны пералік вакансій для спрошчанага працаўладкавання іншаземцаў на 2027 год. У спісе 31 прафесія рабочых і 16 пасад служачых.

Напрамкі самыя розныя: бетоншчыкі, агароднікі, аграномы і інжынеры. Пералік абнаўляецца кожны год. З навацый 2027-га - дадаткова ўведзены новыя прафесіі: трактарыст, вадзіцель пагрузчыка і аператар птушкафабарык, а выключаны манцёр пуцей, акушэрка і фельчар.

Як заяўляюць у Мінпрацы, прыярытэт пры працаўладкаванні аддаецца грамадзянам Беларусі. Аднак і для замежных грамадзян працы хопіць.

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама