У Беларусі пасля зімовага анабіёзу пачалі прачынацца змеі

Пакуль халаднакроўныя паступова выходзяць з зімовага анабіёзу, рухаюцца павольна і не хутка рэагуюць на з'яўленне чалавека. Але калі наступіць на змяю, яна можа атакаваць. І гэта значыць, што трэба быць асабліва ўважлівымі падчас прагулак у лесе і нават на ўласным дачным участку.

Даследчыкі біясферы сцвярджаюць: варта асцерагацца шэрую гадзюку з цёмнай зігзагападобнай паласой па спіне. Яна глухая, але відушчая. Органы пачуццяў дастаткова развітыя, каб нават у цемры адрозніваць цеплакроўную здабычу.

"У нас на тэрыторыі Беларусі тры віды змей. З гэтых відаў умоўна ядавітай з'яўляецца толькі гадзюка звычайная, укус якой у пэўны перыяд - у перыяд размнажэння (чэрвень - пачатак ліпеня) - выклікае сумныя наступствы і можа нават аказацца смяротным. Калі чалавек ідзе па ўчастку лесу, дзе сустракаецца шмат змей, у тым ліку і гадзюк, то рэкамендуецца пастукваць палкай па ствалах дрэў, па галінках, каб адпужваць іх, паколькі яны сейсмічна вельмі адчувальныя".