У Беларусі пасля зімовага анабіёзу пачалі прачынацца змеі
У Беларусі прачнуліся змеі. З надыходам цяпла яны выпаўзаюць са сховішчаў і грэюцца на камянях, бярвенні, лістоце.
Пакуль халаднакроўныя паступова выходзяць з зімовага анабіёзу, рухаюцца павольна і не хутка рэагуюць на з'яўленне чалавека. Але калі наступіць на змяю, яна можа атакаваць. І гэта значыць, што трэба быць асабліва ўважлівымі падчас прагулак у лесе і нават на ўласным дачным участку.
Небяспечныя прагулкі ў лясах
Устойлівы плюс і ранняя вясна прывялі ў пачуцці халаднакроўных. Яны пакідаюць зацішныя месцы і перамяшчаюцца на сухія праталіны, каб пагрэцца. Беларусы ахвотна запаўняюць сацсеткі відэа з паўзучымі насельнікамі лясоў.
Даследчыкі біясферы сцвярджаюць: варта асцерагацца шэрую гадзюку з цёмнай зігзагападобнай паласой па спіне. Яна глухая, але відушчая. Органы пачуццяў дастаткова развітыя, каб нават у цемры адрозніваць цеплакроўную здабычу.
Дзмітрый Патапаў, старшы выкладчык біялагічнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны:
"У нас на тэрыторыі Беларусі тры віды змей. З гэтых відаў умоўна ядавітай з'яўляецца толькі гадзюка звычайная, укус якой у пэўны перыяд - у перыяд размнажэння (чэрвень - пачатак ліпеня) - выклікае сумныя наступствы і можа нават аказацца смяротным. Калі чалавек ідзе па ўчастку лесу, дзе сустракаецца шмат змей, у тым ліку і гадзюк, то рэкамендуецца пастукваць палкай па ствалах дрэў, па галінках, каб адпужваць іх, паколькі яны сейсмічна вельмі адчувальныя".
Што рабіць пры сустрэчы з гадзюкай?
Зараз напаўсонныя гадзюкі могуць сустрэцца ў лесе.
Змеі выбіраюць нізінныя месцы, там, дзе больш вільготнасці. Насяляюць балоты далей ад людскіх вачэй. І хаця зараз яны толькі прачынаюцца ад зімовай спячкі, сустрэць іх можна ў любы момант.
Галоўнае не панікаваць і не правакаваць змяю на агрэсію. Высокія боты зніжаюць верагоднасць укусу. А яшчэ доўгай палкай рэкамендуецца расчышчаць дарогу, каб паўзучая істота сама пакінула месца сустрэчы.
"Калі раптам сустрэліся са змяёй, абавязкова трэба замерці, не рабіць рэзкіх рухаў, паколькі яна можа напасці, і адыходзіць павольна назад", - дала парады памочнік ляснічага Даўгалескага лясніцтва Гомельскага доследнага лясгаса Анастасія Канавалава.
Першая дапамога пры ўкусе гадзюкі
Укус гадзюкі можна перанесці на нагах, атрымаўшы алергію, але ўрачы не раяць рызыкаваць. Яд дзейнічае на бялкі крыві і ў цэлым работу сардэчна-сасудзістай сістэмы. Марудзіць нельга, але і памылкова дзейнічаць таксама. Не трэба адсмоктваць яд або выціскаць яго праз надрэзы. Прыпякаць месца ўкусу або накладваць жгут таксама не рэкамендуецца.
Валерый Стома, загадчык таксікалагічнага аддзялення Гомельскай гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі:
"Абезруховіць канечнасць можна падручнымі сродкамі. Калі нічога няма, можна, напрыклад, руку прыбінтаваць да тулава, нагу да нагі. Неабходна прадухіліць магчымае траплянне інфекцыі ў месца ўкусу, таму накладваецца простая асептычная павязка: звычайная сурвэтка, антысептык, павязка. Трэба максімальна забяспечыць спакой той часткі цела, за якую ўкусіла змяя, таму рэкамендуецца транспартаваць чалавека ў лячэбную ўстанову лежачы".
Пры своечасовым звароце да ўрача выздараўленне будзе максімальна хуткім. Медыкі прымяняюць спецыяльныя сыроваткі, што спыняюць дзеянне яду.