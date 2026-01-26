3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
У Беларусі павялічыцца плата за ЖКГ
Сталі вядомы лімітава дапушчальныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі на 2026 год у Беларусі. Адпаведны ўказ падпісаў Прэзідэнт 23 студзеня. Плацяжы за паслугі ЖКГ для насельніцтва павялічацца ў межах паловы базавай велічыні, або на 22,5 рубля. У той жа час з 1 лютага чакаецца павелічэнне бюджэту пражытачнага мінімуму.
Пытанні тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі заўсёды знаходзяцца ў цэнтры ўвагі. Дзяржава падыходзіць да іх змянення максімальна ўзважана і паэтапна, захоўваючы высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці грамадзян.
Усе змяненні разбіты на два этапы для змякчэння нагрузкі на сямейны бюджэт
Першы этап - са студзеня. Падаражэюць усе паслугі, акрамя ацяплення і гарачай вады. Напрыклад, кубаметр халоднай вады будзе каштаваць на 41 капейку даражэй, водаадвядзенне - на 34 капейкі. Пры гэтым тарыфы на тэхнічнае абслугоўванне і капітальны рамонт вырастуць зусім нязначна - на 3-4 капейкі за квадратны метр.
Другі, летні этап - з чэрвеня. Менавіта тады зменіцца кошт цеплавой энергіі для ацяплення. Падаражэнне складзе крыху менш за 2 рублі за гігакалорыю.
Нават пасля ўсіх змяненняў доля камунальных плацяжоў у даходах беларусаў застанецца адной з самых нізкіх на прасторы Еўразіі. Для сям'і, дзе абодва бацькі працуюць, яна складзе ўсяго 3,5 %.