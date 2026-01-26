У Беларусі павялічыцца плата за ЖКГ

Сталі вядомы лімітава дапушчальныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі на 2026 год у Беларусі. Адпаведны ўказ падпісаў Прэзідэнт 23 студзеня. Плацяжы за паслугі ЖКГ для насельніцтва павялічацца ў межах паловы базавай велічыні, або на 22,5 рубля. У той жа час з 1 лютага чакаецца павелічэнне бюджэту пражытачнага мінімуму.