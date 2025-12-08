У Беларусі педагогі будуць праходзіць псіхалагічную гутарку

Псіхалагічная гутарка для работнікаў сферы адукацыі ўводзіцца ў Беларусі з 2026 года. Урадам вызначаны парадак, тэрміны і выпадкі правядзення такіх сустрэч.

Гутаркі будуць праходзіць фізасобы, якія плануюць або ўжо ажыццяўляюць педагагічную і аналагічную дзейнасць у сферы фізічнай культуры і спорту. Таксама гутарка чакае тых, хто прэтэндуе на пасады, звязаныя з выкананнем выхаваўчых функцый і пастаяннай работай з дзецьмі. Такая мера звязана з асобай уразлівасцю дзяцей перад негатыўным уздзеяннем дарослых, якія працуюць з імі. Вынікі такіх сустрэч будуць насіць рэкамендацыйны характар.

Для гутаркі ў кожным горадзе будуць вызначаны арганізацыі, у штаце якіх ёсць педагогі-псіхолагі або псіхолагі. Гэта сацыяльна-педагагічныя цэнтры, педуніверсітэты, тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і арганізацыі аховы здароўя. Змяненні ўступяць у сілу 17 студзеня 2026 года.