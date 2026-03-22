У Беларусі працягваюцца комплексныя вучэнні з войскамі Заходняга аператыўнага камандавання
У Беларусі працягваюцца комплексныя вучэнні з войскамі Заходняга аператыўнага камандавання. На палігонах тактычныя дзеянні з баявой стральбой адпрацоўваюць танкавыя, механізаваныя і артылерыйскія падраздзяленні. Удзельнічае і армейская авіяцыя. Вайскоўцы адбіваюць удары сродкаў паветранага нападзення ўмоўнага праціўніка. Сцэнарый вучэнняў, як і было заяўлена раней, заснаваны на сучасных дасягненнях ваеннага мастацтва ў галіне развіцця сродкаў узброенай барацьбы.
Вынікі вучэнняў лягуць у аснову ўдасканалення беларускай арміі
Вынікі вучэнняў лягуць у аснову падрыхтоўкі нашых Узброеных Сіл. Як ужо было агучана, праверкі баявой і мабілізацыйнай гатоўнасці арміі сталі ўжо традыцыйнымі. Вайскоўцы рэгулярна іх праводзяць. Гэта не надзвычайная сітуацыя, яны ні на каго не накіраваныя, маюць толькі абарончы характар.
Нягледзячы на ўдзел беларускіх вайскоўцаў у вучэннях, Генштаб вядзе маніторынг ваеннай актыўнасці ля меж. Любыя правакацыі супраць краіны будуць спынены.