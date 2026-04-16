У Беларусі правялі другі этап падвядзення вынікаў комплекснай праверкі боегатоўнасці УС

У Беларусі ва Узброеных сілах правялі другі этап падвядзення вынікаў комплекснай праверкі баявой гатоўнасці. У цэнтры ўвагі аналіз дзеянняў злучэнняў і воінскіх часцей падчас адпрацовак вучэбна-баявых задач на палігонах і ўчастках мясцовасці, выяўленне кірункаў для іх далейшага ўдасканалення.

Падчас падвядзенняў вынікаў дадзена ацэнка ўсім падраздзяленням. Атрыманыя вынікі і вопыт будуць пераведзены ў практычную плоскасць і паслужаць асновай для далейшай карэкціроўкі спосабаў падрыхтоўкі да вядзення баявых дзеянняў у інтарэсах абароны Беларусі.

Як падкрэсліў генерал-лейтэнант Хрэнін, для нас сёння важна даць прынцыповую ацэнку дзеянням службовых асоб, усіх звёнаў кіравання, сфармуляваць праблематыку і акрэсліць шляхі далейшай падрыхтоўкі органаў кіравання і войскаў.

