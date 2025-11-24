3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
У Беларусі прайшла рэпетыцыя Нацыянальнага даследавання якасці адукацыі
Рэпетыцыя Нацыянальнага даследавання якасці адукацыі прайшла ў Беларусі. Былі задзейнічаны 20 тыс. навучэнцаў, сярод іх - дзевяцікласнікі сярэдніх школ і гімназій, дзесяцікласнікі ліцэяў і першакурснікі каледжаў.
Падчас даследавання навучэнцы прайшлі камп'ютарнае дыягнастычнае тэсціраванне па двух відах пісьменнасці - чытацкай і матэматычнай або натуральнанавуковай і фінансавай. У аснове заданняў - інфармацыя пра нацыянальныя і культурныя рэаліі.
Рэпетыцыя Нацыянальнага даследавання якасці адукацыі прайшла напярэдадні асноўнага этапа, які запланаваны на 2026 год. Сярод задач - прааналізаваць гатоўнасць дапрацаванай аўтаматызаванай сістэмы, а таксама паглядзець, як арганізавана праца раённых камісій па праверцы заданняў і ацаніць узровень гатоўнасці навучэнцаў.