У Беларусі пражывае 574 ветэраны Вялікай Айчыннай вайны
Ветэранаў і асоб, якія пацярпелі ад наступстваў вайны, перайшлі векавы юбілей, у рэспубліцы налічваецца 250 чалавек. А гэта 40 % ад усіх доўгажыхароў у краіне.
Якасці жыцця ветэранаў у Беларусі надаюць асаблівую ўвагу. Выбудавана комплексная сістэма мер па іх падтрымцы: ад пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага абслугоўвання да матэрыяльнай дапамогі да Дня Перамогі.
Марына Арцеменка, намміністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі:
"Рашэннем кіраўніка дзяржавы ў знак падзякі і павагі з 2021 года штогод выплачваецца матэрыяльная дапамога да Дня Перамогі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны. Памеры гэтай дапамогі штогод устанаўліваюцца ўрадам, і гэты год не стаў выключэннем. Сёлета выплаты ўстаноўлены для ветэранаў ад 2,5 да 5 тыс. рублёў. А для былых вязняў фашызму і членаў сем'яў загінуўшых вайскоўцаў - 1500 рублёў".
Выплаты матэрыяльнай дапамогі да Дня Перамогі па ўсёй краіне стартавалі 4 мая і прадоўжацца па 8-е чысло ўключна. Толькі за першы дзень выплат парадку 60 % ветэранаў (а гэта звыш 3,5 тыс. чалавек) ужо атрымалі дапамогу на суму больш за 6 млн. рублёў.