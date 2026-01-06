Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі прыбіраюць снег амаль 1200 адзінак спецтэхнікі і больш за 3,5 тыс. работнікаў ЖКГ

8 студзеня сіноптыкі абяцаюць моцныя снегапады і завею, у сувязі з чым у Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі.

Каб ліквідаваць наступствы снегападаў, камунальныя службы працуюць у кругласутачным рэжыме. Для гарантавання бяспечных умоў перамяшчэння пешаходаў і транспарту вядзецца пастаянны маніторынг вулічна-дарожнай сеткі. Зараз на ачыстцы дарог задзейнічаны амаль 1200 адзінак тэхнікі і больш за 3,5 тыс. работнікаў.

Да камунальшчыкаў далучаюцца і неабыякавыя беларусы. Прыбіраюць снег у дварах, на тэрыторыі прыватнага сектара і на аўтапаркоўках.

Сіноптыкі папярэджваюць, што ў найбліжэйшыя дні ў краіне можа выпасці месячная норма ападкаў. А пасля Раства беларусаў чакаюць моцныя маразы. ДАІ і медыкі заклікаюць да асцярожнасці вадзіцеляў і пешаходаў.

