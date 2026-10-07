У Беларусі прыбрана 63 % плошчаў бульбы і амаль палова цукровых буракоў
У Беларусі ідзе актыўная ўборка другога хлеба. На 7 кастрычніка накапана бульбы з 63 % плошчаў. Лідар па тэмпах і ўраджайнасці - Магілёўская вобласць. Самая вялікая плошча другога хлеба сярод рэгіёнаў у Мінскай вобласці складае звыш 6 тыс. га.
Таксама прыбрана без малога палова плошчаў цукровагых буракоў. Сярэдняя ўраджайнасць па краіне - 467 ц/га. Тэмпы ўборкі перавышаюць леташнія.
Што датычыцца збожжавых, то намалот з улікам рапсу складае 9 млн 615 тыс. т. Азімых збожжавых на зерне пасеяна ўсімі рэгіёнамі краіны на плошчы 93 % ад плана.