У Беларусі публікацыя фейкаў на аснове штучнага інтэлекту можа скончыцца крымінальнай справай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі распрацоўваюць адзіны закон, які будзе рэгуляваць дзейнасць сістэм штучнага інтэлекту. Новы дакумент забяспечыць бязрызыкавае ўкараненне. Улічаць міжнародны вопыт. Сёння "Камп'ютарны розум" згадваецца ў Дэкрэце № 8 "Аб развіцці лічбавай эканомікі", які дазваляе рэзідэнтам Парку высокіх тэхналогій займацца распрацоўкай і ўкараненнем ШІ. Таксама мадэльны закон у краінах СНД вызначае рамачныя патрабаванні.
У Беларусі публікацыя фейкаў на аснове штучнага інтэлекту можа скончыцца штрафам або нават крымінальнай справай, калі кантэнт уводзіць у памылку, парушае грамадскі парадак або стварае пагрозу бяспецы.