У Беларусі работнікі сферы адукацыі будуць праходзіць псіхалагічную гутарку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Псіхалагічную гутарку зараз будуць праходзіць работнікі сферы адукацыі. Урад вызначыў парадак, тэрміны і выпадкі правядзення такіх сустрэч.
Мера звязана з асобай уразлівасцю дзяцей перад негатыўным уздзеяннем дарослых, якія працуюць з імі. Вынікі гутарак будуць насіць рэкамендацыйны характар.
Гэта навацыі аднаго з блокаў у змененым Законе "Аб правах дзіцяці". Галоўны пасыл - дзеці павінны расці ў бяспечным асяроддзі, быць абароненымі і ў рэальным жыцці, і ў лічбавай прасторы.