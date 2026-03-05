У Беларусі распрацаваны новыя падыходы ў працы прафсаюзных санаторыяў і баз адпачынку

Сёння ключавая задача - забяспечыць даступныя і камфортныя ўмовы для аднаўлення здароўя работнікаў і іх сем'яў. На гэта скіравана і маштабная праграма па мадэрнізацыі і будаўніцтве новых аб'ектаў інфраструктуры. У цэлым на найбліжэйшыя 5 гадоў запланавана каля 350 мерапрыемстваў. Сёння прафсаюзамі распрацаваны сотні ўнікальных маршрутаў па Беларусі - ад гісторыка-культурнага да прамысловага і гастранамічнага турызму.