У Беларусі распрацаваны новыя падыходы ў працы прафсаюзных санаторыяў і баз адпачынку
Якасць адпачынку і аздараўлення работнікаў застаецца важным кірункам дзейнасці прафсаюзаў. Пра гэта заявіў старшыня Нацыянальнага прафцэнтра падчас падвядзення вынікаў працы санаторыяў, гасцініц і турыстычных комплексаў сістэмы ФПБ.
Сёння ключавая задача - забяспечыць даступныя і камфортныя ўмовы для аднаўлення здароўя работнікаў і іх сем'яў. На гэта скіравана і маштабная праграма па мадэрнізацыі і будаўніцтве новых аб'ектаў інфраструктуры. У цэлым на найбліжэйшыя 5 гадоў запланавана каля 350 мерапрыемстваў. Сёння прафсаюзамі распрацаваны сотні ўнікальных маршрутаў па Беларусі - ад гісторыка-культурнага да прамысловага і гастранамічнага турызму.
Напрыклад, у Год беларускай жанчыны ўжо ёсць запыт на арганізацыю тэматычных экскурсій, якія раскрываюць жыццё і асобу вядомых беларусак, чые дасягненні і праца ўславілі краіну далёка за яе межамі.
Унутраны турызм у Беларусі развіваецца актыўна. Толькі ў 2025 годзе больш за 2 млн беларусаў падарожнічалі па турах у межах сваёй краіны. З іх амаль 94 % упадабалі аднадзённыя паездкі або экскурсіі.