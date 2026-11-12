У Беларусі рыхтуюцца змяненні ў Працоўны кодэкс для бацькоў дзяцей-інвалідаў

Нявыкарыстаныя выхадныя дні, якія аплачваюцца, можна будзе падсумаваць і атрымаць дадатковы водпуск да 24 дзён, расказала дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ірына Касцевіч

У Беларусі разглядаюць дадатковую гарантыю для працуючых бацькоў дзяцей з інваліднасцю.

Права можа з'явіцца па аналогіі з дзеючым заканадаўствам Расіі. Аб гэтым 12 лістапада ішла размова на пасяджэнні камісіі Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па працы і сацыяльнай палітыцы.

"У Расійскай Федэрацыі і ў Рэспубліцы Беларусь ёсць унікальная норма, якая дае права працуючым бацькам, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, атрымліваць адзін свабодны ад працы дзень на тыдзень, і гэты дзень аплачваецца. У Расійскай Федэрацыі са студзеня 2023 года дзейнічае норма: калі чалавек не скарыстаўся свабоднымі днямі, ён можа іх падсумаваць і атрымаць дадаткова водпуск да 24 дзён", - патлумачыла расказала старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Ірына Касцевіч.

Яна дадала, што па прыкладзе гэтай расійскай практыкі сёння і Рэспубліка Беларусь рухаецца да ўкаранення аналагічнай нормы. Урад падрыхтаваў праект змяненняў у Працоўны кодэкс.

Як было адзначана на пасяджэнні, у Саюзнай дзяржаве людзі з інваліднасцю павінны мець роўныя правы таму асаблівая ўвага надаецца ўніфікацыі заканадаўства.