У Беларусі рыхтуюцца зрабіць больш жорсткімі правілы продажу вэйпаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Правілы аб продажы электронных цыгарэт зробяць больш жорсткімі ў Беларусі. У Савет Рэспублікі рэгулярна паступаюць звароты з прапановай забараніць вэйпы і ўзмацніць супрацьстаянне ўцягванню моладзі ў гэты згубны трэнд. Паводле даных МУС, вэйпы і ўвогуле масава ўжываюцца падлеткамі на тэрыторыі школ і каледжаў.
Тое, што пачыналася як тэхналагічная навінка, для тысяч беларускіх падлеткаў стала небяспечным захапленнем. Вэйп-кам'юніці стварыла новую субкультуру са сваім "вайбам" і філасофіяй, небяспечнай модай незадаволены і грамадзяне (гл. відэа).