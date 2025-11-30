Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Беларусі рыхтуюцца зрабіць больш жорсткімі правілы продажу вэйпаў

Правілы аб продажы электронных цыгарэт зробяць больш жорсткімі ў Беларусі. У Савет Рэспублікі рэгулярна паступаюць звароты з прапановай забараніць вэйпы і ўзмацніць супрацьстаянне ўцягванню моладзі ў гэты згубны трэнд. Паводле даных МУС, вэйпы і ўвогуле масава ўжываюцца падлеткамі на тэрыторыі школ і каледжаў.

Тое, што пачыналася як тэхналагічная навінка, для тысяч беларускіх падлеткаў стала небяспечным захапленнем. Вэйп-кам'юніці стварыла новую субкультуру са сваім "вайбам" і філасофіяй, небяспечнай модай незадаволены і грамадзяне (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства