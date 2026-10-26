У Беларусі сабрана больш за 3,5 млн т цукровых буракоў

У Беларусі - час цукровых буракоў. Ураджай сабраны з 70 % плошчаў і перавысіў 3,5 млн т. Сярэдняя ўраджайнасць складае 480 ц/га. Лідар у краіне - Мінская вобласць, дзе ўжо сабрана 1 млн 400 тыс. т.

Навукоўцы, якія займаюцца селекцыяй і новымі сартамі салодкай культуры, працуюць менавіта ў цэнтральным рэгіёне. Свая ўборачная кампанія ў гэтыя дні ідзе ў спецыялістаў Нясвіжскай доследнай навуковай станцыі па цукровых бураках. Адна з задач - укараняць больш айчынных сартоў.

Усяго ў Беларусі з ураджаю цукровых буракоў вырабяць 700 тыс. т цукру. У нашай краіне чатыры заводы, два з іх знаходзяцца ў Мінскай вобласці.