У Беларусі сабрана больш за 5 млн тон цукровых буракоў
Паводле звестак Мінсельгасхарча Беларусі, на 7 лістапада ў гаспадарках краіны накапана больш за 5 млн т цукровых буракоў, паведамляе БЕЛТА.
Сярэдняя ўраджайнасць склала 506 ц/га, цукрыстасць - 17 %. Караняплод убраны з плошчы 100 тыс. га, што складае 92 % ад плана ў 109 тыс. га.
У лідарах - Мінская вобласць: тут накапана больш за 1,8 млн т. Далей ідуць Гродзенская вобласць (амаль 1,7 млн т), Брэсцкая (915 тыс. т), Магілёўская (каля 500 тыс. т), Гомельская (42 тыс. т) і Віцебская (33 тыс. т).
У прыёмныя пункты вывезена 78 % ад накапанага, што складае амаль 4 млн т. У кошт дзяржзаказа пастаўлена больш як 2,8 млн. т, што складае 84 % ад плана.