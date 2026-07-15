У Беларусі сабрана ўжо 612 тыс. тон збожжа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Масавая ўборка збожжавых пачалася ў Беларусі.
Ужо асвоена 7 % плошчаў. Без уліку кукурузы, грэчкі і проса сабрана 612 тыс. т. Сярэдняя ўраджайнасць збожжа вышэйшая за паказчыкі 2025 года і складае 42,9 ц/га.
На рахунку Брэсцкай вобласці 169 тыс. т новага ўраджаю, Мінскай - 141 тыс. т, Гродзенскай - 139 тыс. т. У Гомельскім рэгіёне сабрана 110 тыс. т збожжавых і зернебабовых, у Віцебскім - 12 тыс. т.
Азімага рапсу на зерне намалацілі 62 тыс. т.
Цераблене лёну ідзе тэмпамі, якія ў два разы перавышаюць тэмпы 2025 года, ужо асвоена 22 % плошчаў.
Травы другім укосам скошана ўжо амаль з паловы плошчаў. Сена нарыхтавана на 339 тыс. т, сіласу - 319 тыс. т, травяных кармоў - 3 млн 34 тыс. т.