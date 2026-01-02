3.71 BYN
У Беларусі сіноптыкі прагназуюць моцны снег, завею, на дарогах снежныя намеці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш за 220 адзінак камунальнай тэхнікі прыбіраюць снег у Мінскай вобласці, паведамілі ў ЖКГ рэгіёна. Завея пачалася напярэдадні ўвечар і не спынялася ўсю ноч.
Расчышчана і апрацавана 54 тыс. кв. м тратуараў, 1307 км дарог. З-за непагадзі магчымы адхіленні ад раскладу руху пасажырскага транспарта ў сталіцы, папярэджвае Мінсктранс.
Моцны снег, завея, на дарогах снежныя намеці прагназуюцца сёння, 2 студзеня, у шматлікіх раёнах краіны. Вадзіцелям і пешаходам варта быць вельмі ўважлівымі і асцярожнымі.