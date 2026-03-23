У Беларусі служба занятасці прапануе бясплатнае перанавучанне

Служба занятасці ў Беларусі прапануе бясплатнае перанавучанне з наступным працаўладкаваннем.

Толькі ў 2025 годзе такой магчымасцю скарысталіся больш як 1,7 тыс. чалавек. З іх больш за 80 % былі накіраваны на навучанне па заяўках ад наймальнікаў.

Курсы даступныя зарэгістраваным беспрацоўным, а таксама бацькам з дзецьмі да 3 гадоў, акрамя тых, хто знаходзіцца ў водпуску па доглядзе дзіця. Права на навучанне ёсць і ў грамадзян, якія даглядаюць дзіця-інваліда.

Працягласць навучання залежыць ад выбранай прафесіі. Пасля выдаюць дакументы дзяржаўнага ўзору аб прысваенні кваліфікацыі.

Асвоіць можна запатрабаваныя на рынку працы прафесіі: кухар, электрогазозваршчык, цырульнік, кандытар, вадзіцелі тралейбуса і трамвая. Даступныя для вывучэння таксама асновы прадпрымальніцкай дзейнасці. З 2025 года ў спіс дадалі вадзіцеля аўтамабіля і бармена.

