У Беларусі стане законным заключэнне шлюбнага дагавора без асабістай сустрэчы
Са студзеня 2027 года ў Беларусі стане законным заключэнне шлюбнага дагавора без асабістай сустрэчы, падзел маёмасці без сумеснага візіту да натарыуса.
Новая норма дазволіць мужу і жонцы прыходзіць да розных натарыусаў - кожнаму да свайго, у любую кантору па ўсёй краіне. Натарыусы самастойна звяжуцца праз абароненую электронную сістэму, складуць адзіны дакумент і завераць яго сваімі лічбавымі подпісамі. Удзельнікам застанецца толькі падпісаць электронны дагавор, і здзелка набудзе поўную юрыдычную сілу.
Асабліва зручным новаўвядзенне стане для жыхароў розных рэгіёнаў, якім раней даводзілася ехаць на сустрэчу за сотні кіламетраў, а таксама для тых, хто па асабістых прычынах не хоча бачыць мужа ці жонку, напрыклад, пры заключэнні шлюбнага дагавора.