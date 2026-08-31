У Беларусі стартаваў конкурс кароткіх відэаролікаў "Мая гісторыя з Кітаем"
Беларусь і Кітай умацоўваюць сувязі. Сумесныя праекты рэалізуюцца ў эканоміцы, прамысловасці, навуцы, адукацыі, культуры і іншых сферах. Асаблівае месца ў гэтым супрацоўніцтве займаюць гуманітарныя кантакты, якія дапамагаюць народам дзвюх краін лепш пазнаваць адзін аднаго.
У працяг такога дыялогу ў Беларусі стартаваў конкурс кароткіх відэаролікаў "Мая гісторыя з Кітаем".
Мова, культура, сяброўства
Беларуска-кітайскія адносіны маюць трывалую аснову. Партнёрства напоўнена канкрэтнымі праектамі - ад прамысловай і тэхналагічнай кааперацыі да адукацыйных, культурных і моладзевых ініцыятыў. 31 жніўня стартаваў конкурс кароткіх відэаролікаў "Мая гісторыя з Кітаем".
Удзельнікам прапануюць распавесці пра асабісты вопыт знаёмства з Паднябеснай праз мову, культуру, падарожжы і гісторыю беларуска-кітайскага сяброўства. Да ўдзелу запрашаюцца беларусы, у тым ліку тыя, хто вучыцца або працуе ў Кітаі.
Конкурсныя работы прымаюцца да 30 кастрычніка. Ролік неабходна размясціць у адкрытым доступе, а таксама накіраваць разам з рэгістрацыйнай формай на электронную пошту арганізатараў. Конкурсная работа павінна быць створана спецыяльна для праекта. Важна: выкарыстанне матэрыялаў, згенераваных штучным інтэлектам, не дапускаецца. Ацэньваць работы будуць прадстаўнікі кітайскага і беларускага бакоў. Галоўны прыз, безумоўна, турыстычны - авіябілеты па маршруце Кітай - Беларусь - Кітай, а таксама тэхніка.
Конкурс "Мая гісторыя з Кітаем" стане яшчэ адной пляцоўкай для культурнага дыялогу і народнай дыпламатыі - праз асабістыя гісторыі паказаць знаёмства з культурай Паднябеснай.
Фота БЕЛТА