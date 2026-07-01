У Беларусі стартаваў прыём заяў на адначасовую матдапамогу да школы для шматдзетных сем'яў

1 ліпеня стартаваў прыём заяў на адначасовую матэрыяльную дапамогу да школы для шматдзетных сем'яў. Для яе атрымання трэба звяртацца ў органы сацабароны па месцы жыхарства або па месцы вучобы дзіцяці.

Сума дапамогі складае 30 % бюджэту пражытачнага мінімуму на 1 жніўня 2026 года на кожнае дзіця-школьніка. Пры гэтым узровень прыбытку сям'і не мае значэння.

Акрамя таго, шматдзетным сем'ям можа быць аказана і іншая матэрыяльная падтрымка да пачатку навучальнага года. Размова ідзе пра дапамогу па месцы працы бацькоў у адпаведнасці з калектыўнымі дагаворамі, дзяржаўную адрасную сацыяльную дапамогу і дабрачынныя акцыі.