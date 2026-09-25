У Беларусі стартаваў сезон збору журавін. На балоцістых плантацыях Карэнёўскай эксперыментальнай лясной базы іх збіраюць выключна ўручную. Ягады аптымальнай спеласці трапляюць у мяшкі, затым свежы ўраджай адразу ж адпраўляюць на рэалізацыю ў гандлёвую сетку.

А яшчэ карэнёўскія журавіны можна купіць прама ў лясгасе. Сезон традыцыйна доўжыцца да наступлення першых замаразкаў. Ператрымаць гаючыя плады нельга, інакш яны стануць занадта мяккімі і страцяць здольнасць да доўгага захоўвання ў свежым выглядзе (больш падрабязна глядзіце відэа).