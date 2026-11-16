У Беларусі стартаваў Тыдзень прадпрымальніцтва
У Беларусі стартаваў Тыдзень прадпрымальніцтва. Па ўсёй краіне пройдуць больш за 200 мерапрыемстваў, закліканыя ўмацаваць дыялог улады і бізнесу.
Акцэнты 2026 года - стымуляванне прадпрымальніцкай ініцыятывы сярод моладзі, дзяржпадтрымка бізнесу і развіццё турыстычнага напрамку.
Новыя магчымасці для бізнесу і праблемныя пытанні ў Пухавіцкім раёне 16 лістапада разгледзелі на сустрэчы з прадстаўнікамі бізнесу. Усе змястоўныя прапановы будуць улічаны.
Па традыцыі Беларускі тыдзень прадпрымальніцтва завершыцца ўшанаваннем пераможцаў нацыянальнага конкурсу "Прадпрымальнік года".