Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГТранспартРэлігіяАрміяГісторыяСям'я і дзеціАдукацыяДумкаМоладзьТурызмЭкалогія

У Беларусі стартаваў Тыдзень прадпрымальніцтва

Аўтар:

У Беларусі стартаваў Тыдзень прадпрымальніцтва. Па ўсёй краіне пройдуць больш за 200 мерапрыемстваў, закліканыя ўмацаваць дыялог улады і бізнесу.

Акцэнты 2026 года - стымуляванне прадпрымальніцкай ініцыятывы сярод моладзі, дзяржпадтрымка бізнесу і развіццё турыстычнага напрамку.

Новыя магчымасці для бізнесу і праблемныя пытанні ў Пухавіцкім раёне 16 лістапада разгледзелі на сустрэчы з прадстаўнікамі бізнесу. Усе змястоўныя прапановы будуць улічаны.

Па традыцыі Беларускі тыдзень прадпрымальніцтва завершыцца ўшанаваннем пераможцаў нацыянальнага конкурсу "Прадпрымальнік года".

Раздзелы:

ГрамадстваЭканоміка

Чытайце таксама