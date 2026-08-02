У Беларусі стартавала кампанія "Збяром дзяцей у школу"

Да пачатку новага навучальнага года застаецца месяц. У гэты час у Беларусі традыцыйна стартуе дабрачынная кампанія "Збяром дзяцей у школу".

Штогадовую акцыю праводзіць Беларускі Чырвоны Крыж, каб дапамагчы сем'ям, якім асабліва патрэбная падтрымка. У першую чаргу гэта дзеці з інваліднасцю, хлопчыкі і дзяўчынкі з малазабяспечаных сем'яў, а таксама вымушаныя мігранты і бежанцы.

Прыняць удзел у акцыі можа кожны. Школьныя тавары прымаюць у офісах Беларускага Чырвонага Крыжа і спецыяльных пунктах збору, таксама можна зрабіць ахвяраванне праз АРІП. У 2025 годзе дапамогу атрымалі больш чым 14 тыс. дзяцей. Кампанія прадоўжыцца да 11 верасня.