3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
У Беларусі стартавала рэгістрацыя для праходжання ЦТ у рэзервовыя дні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі пачалася рэгістрацыя для праходжання цэнтралізаванага тэсціравання ў рэзервовыя дні.
Да 11 чэрвеня падаць заяўку могуць абітурыенты, якія прапусцілі асноўныя дні па ўважлівых прычынах, строга па тых прадметах, на якія яны былі запісаны першапачаткова. Для рэгістрацыі неабходна асабіста з'явіцца ў пункт рэгістрацыі з пашпартам і дакументамі, якія пацвярджаюць прычыны адсутнасці на тэсціраванні.
Так, у 2026 годзе рэзервовымі днямі правядзення ЦТ вызначаны 18, 20 і 22 чэрвеня. Нагадаем, што 18 чэрвеня адбудуцца выпрабаванні па ўсіх навучальных прадметах, 20 чэрвеня - па 8 прадметах на выбар, а 22-га - па рускай і беларускай мовах.
Дарэчы, 20 і 22 чэрвеня - таксама рэзервовыя даты правядзення цэнтралізаванага экзамену.