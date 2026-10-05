У Беларусі стартуе прафілактычная акцыя "Моладзь за бяспеку"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
5 кастрычніка ў Беларусі стартуе прафілактычная акцыя "Моладзь за бяспеку". Работнікі МНС і юныя ратавальнікі будуць дапамагаць адзінокім пажылым людзям, людзям з інваліднасцю і ветэранам Вялікай Айчыннай вайны.
Удзельнікі акцыі правядуць марафоны "112 добрых спраў" і "101 дабрj", дапамогуць па гаспадарцы і нагадаюць аб правілах пажарнай бяспекі. Для школьнікаў арганізуюць сустрэчы, дзе раскажуць аб прафесіі выратавальніка-пажарнага і рабоце юных ратавальнікаў.
У 2026 годзе акцыя прысвечана 25-годдзю Беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў-пажарных і працягнецца да 16 кастрычніка.