Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Беларусі стартуе прафілактычная акцыя "Моладзь за бяспеку"

Аўтар:

5 кастрычніка ў Беларусі стартуе прафілактычная акцыя "Моладзь за бяспеку". Работнікі МНС і юныя ратавальнікі будуць дапамагаць адзінокім пажылым людзям, людзям з інваліднасцю і ветэранам Вялікай Айчыннай вайны.

Удзельнікі акцыі правядуць марафоны "112 добрых спраў" і "101 дабрj", дапамогуць па гаспадарцы і нагадаюць аб правілах пажарнай бяспекі. Для школьнікаў арганізуюць сустрэчы, дзе раскажуць аб прафесіі выратавальніка-пажарнага і рабоце юных ратавальнікаў.

У 2026 годзе акцыя прысвечана 25-годдзю Беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў-пажарных і працягнецца да 16 кастрычніка.

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама