У Беларусі стартуе прыём дакументаў на завочнае навучанне па аграрных спецыяльнасцях
Прыём дакументаў на завочнае навучанне па аграрных спецыяльнасцях стартуе ў Беларусі. З 15 кастрычніка дакументы будуць прымаць на ступень сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
Паступіць можна як на бюджэтную, так і на платную форму. Конкурс будзе праходзіць па сярэднім бале атэстата, уступныя экзамены не прадугледжаны.
Залічэнне на першы курс завершыцца да 10 снежня.
Сістэма профільнай адукацыі застаецца важным звяном ва ўмацаванні сельскай гаспадаркі. Падрыхтоўку спецыялістаў вядуць некалькі дзясяткаў каледжаў, штогод выпускаючы каля 4,5 тыс. спецыялістаў. Ад іх прафесіяналізму напрамую залежаць стабільная праца аграрнага сектара, развіццё рэгіёнаў і харчовая бяспека дзяржавы.
Нагадаем, з 15 лістапада ўступную кампанію на завочную форму пачнуць аграрныя ВНУ.