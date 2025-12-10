3.75 BYN
У Беларусі стартуюць дабрачынныя акцыі "Нашы дзеці" і "Ад усёй душы"
Аўтар:Сяргей Ладысеў
Навагоднія святы - яшчэ адна нагода для беларусаў згуртавацца дзеля добрых спраў. У краіне стартуюць рэспубліканскія акцыі "Нашы дзеці" і "Ад усёй душы".
Традыцыйна яны праходзяць пад патранатам і па ініцыятыве Прэзідэнта і ўжо сталі сімвалам яднання дзеля агульнай справы. Да марафону дабра кожны год далучаецца ўсё больш ахвочых.
Раскажам, якія мерапрыемствы запланаваны сёлета (глядзіце відэа).