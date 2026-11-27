У Беларусі ўступаюць у сілу новыя правілы ўліку ў садовых таварыствах: што зменіцца з 7 снежня
У Беларусі з 7 снежня ў сілу ўступаюць новыя правілы ўліку ў садовых таварыствах. Зараз неабходна перадаваць пашыраныя звесткі аб землекарыстальніках, пабудовах і праваўладальніках.
Згодна з новымі правіламі, садовыя таварыствы абавязаны падаць тры блокі даных даных:
аб участку - адрас (месцазнаходжанне ўчастка) - інфармацыя знаходзіцца ў пасведчанні аб рэгістрацыі зямлі;
аб пабудовах - што стаіць на ўчастку, інвентарны нумар аб'екта з тэхпашпарта, калі дакумент ужо аформлены;
аб уладальніку - прозвішча, імя, імя па бацьку, год нараджэння, грамадзянства і асабісты (ідэнтыфікацыйны) нумар пашпарта.
Неабходнасць пераўліку звязана ў тым ліку з наяўнасцю незарэгістраваных аб'ектаў і неадпаведнасцю фактычнай забудовы дакументам.
Калі дзяржорганам спатрэбіцца праверыць канкрэтны аб'ект або ўладальніка, то садовым таварыствам неабходна на працягу 10 дзён актуалізаваць звесткі і адправіць справаздачу. Такая схема працавала і раней - зараз правілы больш дакладныя, а база адзіная. Галоўная задача - зверыць папяровыя дакументы з тым, што рэальна пабудавана на ўчастках.