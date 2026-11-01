У Беларусі ўведзены новыя памеры выплат для сем'яў з даходам, ніжэйшым за БПМ
У Беларусі перагледжаны памеры выплат. Адна з мер падтрымкі, што датычыцца тысяч беларускіх сем'яў, - дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога. Яе памеры перагледжаны і дзейнічаюць да канца студзеня 2027 года.
Сярод выплат - штомесячная дапамога для сем'яў з даходам, ніжэйшым за 535 рублёў. Для шматдзетных сем'яў парог патрэбнасці складае 616,06 рубля. А калі чалавек апынуўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, ён можа разлічваць на аднаразовую дапамогу 803 рублі.
Асобная дапамога прадугледжана на сродкі гігіены. Яе могуць атрымаць дзеці-інваліды з IV ступенню страты здароўя і інваліды I групы. Прычым тут даход сям'і не мае значэння. Галоўнае - заключэнне ўрачэбнай камісіі і дакументы, якія пацвярджаюць выдаткі.
Яшчэ адна мера падтрымкі - забеспячэнне прадуктамі харчавання дзяцей першых двух гадоў жыцця. Такую дапамогу могуць атрымаць сем'і, даход якіх ніжэйшы за крытэрый патрэбнасці - 535 рублі. Акрамя таго, такая падтрымка аказваецца незалежна ад узроўню даходу, калі ў сям'і адначасова нарадзіліся два і больш дзіцяці.