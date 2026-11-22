З 23 лістапада ў Беларусі ўводзяцца ў абарачэнне восем новых памятных двухрублёвых манет серыі "Паляванне і рыбалоўства". Аб гэтым паведамляе прэс-служба Нацбанка.

У абарачэнні з'явяцца манеты з зайцам, дзіком, качкай, казуляй і іншымі жывёламі. У навінак ёсць цікавая асаблівасць: калі іх правільна размясціць, атрымаецца контур Беларусі.

“Выпушчаныя ў абарачэнне манеты з'яўляюцца законным плалежным сродкам Рэспублікі Беларусь і абавязковыя да прыёму па намінальным кошце пры ўсіх відах плацяжоў без усякіх абмежаванняў”, - удакладнілі ў прэс-службе.

З 23 лістапада ў абарачэнне таксама выпускаюцца памятныя манеты "Бацька" серыі "Дрэва жыцця", "Піліпка-сынок" серыі "Беларускія народныя казкі", "Каложскі абраз Божай Маці", "Дажынкі" серыі "Святы і абрады беларусаў", "Пярун" серыі "Міфалогія славян", "Садружнасць Незалежных Дзяржаў. 35 гадоў", "Возера Нарач" серыі "Таямніца беларускіх вод", "Чорны бусел" серыі "Птушка года".

Аб даце паступлення манет у продаж будзе паведамлена дадаткова.