У Беларусі вызначылі сям'ю года - 2026
У Беларусі вырашылася галоўная інтрыга самага душэўнага, цёплага і ўтульнага конкурсу. У Мінску вызначылі "Сям'ю года - 2026". Уладальнікам ганаровага тытула стала сям'я Свірыдзюк з Брэсцкай вобласці.
Усяго ў фінале за перамогу змагаліся 7 шматдзетных сем'яў, лепшыя прадстаўнікі ўсіх абласцей і сталіцы.
Праект праводзіцца з 2012 года. За гэты час ён стаў не проста спаборніцтвам, а жывым сімвалам пераемнасці пакаленняў і духоўнай сілы беларускага народа. Бо шматдзетная сям'я ў Беларусі - гэта прадмет асаблівага гонару, непахісная апора грамадства.
Быць вялікай і дружнай сям'ёй - штодзённая праца і каласальная адказнасць, але ў той жа час вялікая радасць і галоўная крыніца натхнення (гл. відэа).