У Беларусі з 1 жніўня памеры дапамог па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў павялічацца амаль на 6 %
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі павялічваюцца памеры дапамог па догляду дзіцяці да 3 гадоў. Гэта планавы пераразлік. Ён праходзіць штогод з 1 лютага і з 1 жніўня. На гэты раз рост складзе амаль 6 %.
З 1 жніўня 2026 года па 31 студзеня 2027-га дапамога на першае дзіця павялічыцца на 57 бел. руб. і складзе каля 1 058 руб.
На другое і наступных дзяцей дабавіцца амаль 65 руб., а выніковая сума будзе каля 1 209 руб.
На дзіця-інваліда сума дапамогі павялічыцца на 73 руб. - да 1 360 руб.