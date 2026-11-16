У Беларусі з 16 лістапада дзейнічаюць новыя правілы тэхагляду
З 16 лістапада ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы тэхагляду. Адна з чаканых змен датычыцца змены ўласніка аўтамабіля: пры набыцці транспартнага сродку з пройдзеным тэхаглядам праходзіць працэдуру нанова не трэба. Звесткі аб дазволе будуць аўтаматычна пераносіцца на новага ўладальніка.
У выпадку, калі дакумент, які пацвярджае праходжанне тэхагляду, страчаны або сапсаваны, прадугледжана выдача дубліката. Калі ў пасведчанне аб рэгістрацыі транспартнага сродку ўносіліся змены, напрыклад, змяніўся рэгістрацыйны знак, то новыя звесткі будуць унесены ў раней выдадзены бланк дазволу.
Сярод іншых навін - абнаўленне формы заяў, у тым ліку на выдачу дубліката дазволу або ўнясенне ў яго змен. Новыя бланкі будуць размешчаны на афіцыйным сайце Белтэхагляду.
Аўтаўладальнікі па-ранейшаму могуць атрымаць дазвол на допуск у электронным выглядзе. Зрабіць гэта можна праз адзіны партал электронных паслуг "Е-Паслуга".