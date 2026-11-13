У Беларусі з 17 лістапада стартуе PRODEXPO-2026
Пашырыць свае экспартныя магчымасці дапамагаюць і міжнародныя выставы. Ужо з 17 лістапада ў Беларусі стартуе PRODEXPO-2026. У ёй прымуць удзел больш за 160 экспанентаў.Плошча экспазіцыі ў гэтым годзе амаль тысяча 700 кв. м. Прадукцыю прадэманструюць больш за 160 прадстаўнікоў з 7 краін.
Нямала навінак падрыхтавалі айчынныя кампаніі. Яны як заўсёды задаюць трэнды. Назіраецца пашырэнне сегмента высокабялковай, пратэінавай і нізкацукровай прадукцыі. Усё больш папулярныя зручныя фарматы і снэкі.
Ігар Груцо, намеснік старшыні канцэрна "Белдзяржхарчпрам":
"Выстава-кірмаш PRODEXPO-2026 з'яўляецца міжнароднай падзеяй. Акрамя ўжо традыцыйных для нас рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі, у ёй прымаюць удзел прадстаўнікі Азербайджанскай Рэспублікі. Добра ў гэтым годзе прадстаўлены і азіяцкі кірунак - гэта кампаніі з В'етнама, Карэі і Кітая".
Таксама будуць арганізаваны бізнес-перамовы з гандлёва-эканамічнымі партнёрамі, пакупнікамі, гандлёвымі сеткамі, размешчанымі ў краінах СНД.