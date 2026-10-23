У Беларусі з пачатку года пабудавалі каля 28 тыс. кватэр

З пачатку года ў Беларусі пабудавалі каля 28 тыс. кватэр. У Мінску ўзводзяць каля 900 тыс. квадратных метраў жылля. Прыярытэт - будаўніцтва арэндных кватэр. Такога жылля сёлета плануюць здаць 36 тыс. кв. м.

Адначасова развіваецца сацыяльная інфраструктура. У сталіцы адкрыюць два новыя дзіцячыя садкі. Адзін з іх - у квартале "Мінск-Мір" у 2027 годзе. Таксама ў наступным годзе адкрыюць новыя школы ў мікрараёнах Сокал і Паўночны Бераг.

Ірына Гонтарава, старшыня камітэта будаўніцтва і інвестыцый Мінгарвыканкама:

"У стадыі будаўніцтва таксама знаходзіцца шэраг аб'ектаў аховы здароўя. Гэта і анкалагічны дыспансер па праспекце Незалежнасці, які плануем завяршыць будаўніча-мантажнымі работамі і ўвесці ў эксплуатацыю ўжо ў лютым 2027 года. Таксама ў стадыі будаўніцтва і рэканструкцыі знаходзіцца 6-я клінічная бальніца. Карпусы будуць уводзіцца ў эксплуатацыю ў наступным годзе. Акрамя гэтага, да канца бягучага года плануецца завяршыць будаўніцтва архіва, працягнецца рэканструкцыя Пішчалаўскага замка, іншыя сацыяльныя аб'екты па вуліцы Выгоцкага".

Працягваецца рэалізацыя праекта па забудове горада-спадарожніка Смалявічы. У 2027 годзе там увядуць у эксплуатацыю два новыя жылыя дамы. Таксама завяршаецца будаўніцтва дзіцячага сада.