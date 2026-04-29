У Беларусі з'явіўся новы сайт Проверь.бел для праверкі акаўнтаў на махлярства
У Беларусі пачаў працаваць унікальны сайт Проверь.бел, які ўтрымлівае звесткі аб махлярскіх акаўнтах у сацыяльных сетках і месенджарах. Зараз любы карыстальнік можа хутка праверыць - для гэтага дастаткова ўвесці імя акаўнта або спасылку на яго ў спецыяльную форму на сайце.
Як патлумачыў начальнік галоўнага ўпраўлення лічбавага развіцця папярэдняга следства цэнтральнага апарату Следчага камітэта Беларусі Андрэй Матолька, калі інфармацыя аб дачыненні да злачыннай дзейнасці пацвердзіцца, рэсурс выдасць папярэджанне аб пагрозе і дасць рэкамендацыі па далейшым алгарытме дзеянняў.
"Неабходна таксама адзначыць, што адсутнасць звестак аб дачыненні акаўнта да махлярскай дзейнасці не з'яўляецца гарантыяй бяспекі, а толькі значыць, што раней гэты акаўнт не трапляў у поле зроку праваахоўных органаў. Каб не стаць ахвярай махлярства, неабходна быць пільным, узважана падыходзіць да прыняцця рашэнняў пры зносінах з раней незнаёмымі ўладальнікамі акаўнтаў у сацыяльных сетках і месенджарах, а таксама выконваць выкладзеныя на рэсурсе Проверь.бел рэкамендацыі", - дадаў Андрэй Матолька.
Як расказалі ў Следчым камітэце, за I квартал 2026 года ўдзельная вага злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, у агульнай злачыннасці склала 35 %. У структуры кіберзлачыннасці па-ранейшаму пераважаюць (звыш 90 %) так званыя тэлефонныя аферысты і іншыя віды махлярства.