У Беларусі заканчваюцца квоты на бязмытны ўвоз электратранспарту

Мытныя квоты на 2026 год, выдзеленыя для льготнага растаможвання электратранспарту, могуць скончыцца ўжо ў найбліжэйшыя месяцы. Такім меркаваннем падзяліўся старшыня Беларускай асацыяцыі развіцця электратранспарту Сяргей Худаешка.

Зялёныя нумары на дарогах краіны апошнім часам можна сустрэць усё часцей. Усяго на сённяшні дзень у Беларусі зарэгістравана амаль 60 тыс. "электрычак" і так званых гібрыдаў. Прычым прырост толькі за 2026 год склаў 10 тыс.

Агульны аб'ём колькаснай квоты на 2026 год для бязмытнага ўвозу электрамабіляў у Беларусь складаў у рамках гандлёвага абароту 13 800 адзінак; для асабістага карыстання - 6 200.

На гэты моманту юрыдычным асобам па льгоце засталося выгнаць 5528 аўтамабіляў, фізічным - 2425.

"За апошні тыдзень, паводле звестак ДМК, быў увезены 1091 электрамабіль. Калі такія тэмпы будуць працягвацца, то квота скончыцца ўжо ў ліпені. Што датычыцца фізічных асоб, там выбарка каля 200 машын за тыдзень, квота - 2400. У жніўні, я думаю, квота скончыцца. Што ж будзе далей? Зразумела, што аўтамабілі, якія ўжо былі заказаны і едуць у краіну, будуць дастаўлены, і той, хто іх заказваў, вымушаны будзе аплаціць 15 % мытні", - адзначыў Сяргей Худаешка.

Паводле прагнозаў, к 2030 году кожная дзясятая машына ў Беларусі будзе з электрарухавіком.