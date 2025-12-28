У Беларусі ўзаконіць зямельны ўчастак стане прасцей

Узаконіць зямельны ўчастак стане прасцей. У Беларусі рыхтуецца да другога чытання законапраект па пытаннях рэгулявання зямельных адносін.

Пытанне гэта вельмі значнае і шырока абмяркоўваецца. Яно разглядалася ўжо шмат разоў. Абмеркаванне комплекснага дакумента прайшло ў Савеце Рэспублікі. Члены экспертнага савета адзначылі: законапраект аб зямельных адносінах прадыктаваны жыццём, адпавядае спадзяванням простых людзей і дазволіць вырашыць задачы, якія сёння стаяць перад дзяржавай.



Так, сем'ям, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і на ўтрыманні якіх знаходзяцца дзеці-інваліды да 18 гадоў, прапаноўваецца даваць зямельны ўчастак без аўкцыёну. Акрамя таго, абмяркоўвалася прапанова, каб даць больш паўнамоцтваў мясцовым органам улады ў вырашэнні зямельных пытанняў, у прыватнасці пры будаўніцтве сельгасаб'ектаў на высокабальных землях.