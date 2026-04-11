У Беларусі зацверджана інфармацыйная стратэгія па папулярызацыі сямейнай палітыкі
Сям'я застаецца ключавым трэндам у сацыяльным жыцці краіны. Чатыры міністэрствы Беларусі сумесна зацвердзілі інфармацыйную стратэгію дзяржаўнай сямейнай палітыкі.
Дакумент вызначае адзіныя падыходы да фарміравання пазітыўнага вобраза сям'і.
Святлана Белаш, начальнік упраўлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі:
"Ключавая мэта інфармацыйнай стратэгіі - да 2030 года сфарміраваць інфармацыйнае поле, якое падтрымлівае вартаснае стаўленне да сям'і, паважае і павышае прэстыж мацярынства і бацькоўства, падтрымлівае роўнае размеркаванне хатніх абавязкаў у грамадстве, а таксама інфармуе насельніцтва аб мерах дзяржаўнай падтрымкі".
Дарожная карта змяшчае 4 блокі. Нацыянальны брэнд будзе сфарміраваны праз сямейную айдэнтыку ў выглядзе сямейных упаковак і QR-кодаў на таварах, будуць уведзены рэкамендацыі для наймальнікаў, як ствараць дружалюбнае сям'і і бацькоўству асяроддзе, а для жанчын з'явіцца сістэма "мяккага вяртання" пасля дэкрэтнага водпуску праз сістэму настаўніцтва. З'явіцца даведнік для маладажонаў "Першы год разам" аб псіхалогіі кампрамісаў.
Меры будуць знаходзіцца на пастаянным кантролі профільных міністэрстваў.