У Беларусі зацверджана інфармацыйная стратэгія па папулярызацыі сямейнай палітыкі

Сям'я застаецца ключавым трэндам у сацыяльным жыцці краіны. Чатыры міністэрствы Беларусі сумесна зацвердзілі інфармацыйную стратэгію дзяржаўнай сямейнай палітыкі.

Дакумент вызначае адзіныя падыходы да фарміравання пазітыўнага вобраза сям'і.

Святлана Белаш, начальнік упраўлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі:

"Ключавая мэта інфармацыйнай стратэгіі - да 2030 года сфарміраваць інфармацыйнае поле, якое падтрымлівае вартаснае стаўленне да сям'і, паважае і павышае прэстыж мацярынства і бацькоўства, падтрымлівае роўнае размеркаванне хатніх абавязкаў у грамадстве, а таксама інфармуе насельніцтва аб мерах дзяржаўнай падтрымкі".

Дарожная карта змяшчае 4 блокі. Нацыянальны брэнд будзе сфарміраваны праз сямейную айдэнтыку ў выглядзе сямейных упаковак і QR-кодаў на таварах, будуць уведзены рэкамендацыі для наймальнікаў, як ствараць дружалюбнае сям'і і бацькоўству асяроддзе, а для жанчын з'явіцца сістэма "мяккага вяртання" пасля дэкрэтнага водпуску праз сістэму настаўніцтва. З'явіцца даведнік для маладажонаў "Першы год разам" аб псіхалогіі кампрамісаў.

Меры будуць знаходзіцца на пастаянным кантролі профільных міністэрстваў.

