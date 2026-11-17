Сацыяльныя расходы дзяржавы ў наступным годзе скарочаны не будуць. Наадварот, гэтыя затраты вырастуць у цэлым на 11-12 %. Гэта прадугледжана праектам рэспубліканскага бюджэту 2027 года. 17 лістапада ён прыняты дэпутатамі. У дакуменце закладзены рост фінансавання адукацыі на 17 %, аховы здароўя - на 14 %. Бюджэт захавае сацыяльную накіраванасць - гэта адзін з найважнейшых пастулатаў бюджэтнай палітыкі. Львіную долю сацыяльных расходаў займае зарплата работнікаў бюджэтнай сферы.

Дэпутатамі прыняты і папраўкі ў Падатковы кодэкс. Радыкальнага перагляду падатковай сістэмы не прадугледжана. Стаўкі праіндэксаваны на ўзровень інфляцыі парадку 6 %. Для пэўных катэгорый фізічных асоб зніжана падатковая нагрузка за кошт індэксацыі падатковых вылікаў.

Так, для маладых спецыялістаў стандартны падатковы вылік вырас практычна да мінімальнай зарплаты. Яшчэ з прыкметнага: на месяц зрушаны тэрміны падачы падатковых дэкларацый і ўплаты падаходнага падатку.

.