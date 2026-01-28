У Беларусі зацверджаны пералік спецыяльнасцяў для мэтавай падрыхтоўкі на 2026 год

З кожным годам у Беларусі падчас уступнай кампаніі расце колькасць заявак на мэтавую падрыхтоўку ў ВНУ. Толькі ў 2025 годзе пры кантрольных лічбах 6 600 было пададзена каля 8 тыс. дакументаў ад абітурыентаў.

У 2026 годзе яны стануць вядомыя 1 мая, а пералік спецыяльнасцяў для мэтавай падрыхтоўкі профільным ведамствам ужо зацверджаны. У спіс уваходзіць усяго 59 профіляў навучання з пашыранымі групамі спецыяльнасцяў: педагогіка, медыцына, інжынерыя, сельская гаспадарка - кадры, у якіх сёння асабліва мае патрэбу беларуская эканоміка.