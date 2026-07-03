У беларускіх храмах у Дзень Незалежнасці праходзяць падзячныя набажэнствы
Для шматлікіх беларусаў Дзень Незалежнасці пачаўся з агульнай малітвы. З самай раніцы вернікі па ўсёй краіне накіроўваюцца да храмаў.
У гэты асаблівы дзень вернікі моляцца за мір, спакой і росквіт роднай зямлі, за згуртаванасць і згоду ў грамадстве. А таксама аддаюць даніну памяці ўсім загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны.
Антоній Кацельнікаў, іерэй, клірык храма Усіх Святых г. Мінска:
"Гэты дзень, калі мы дзякуем Богу за магчымасць жыць, маліцца, гадаваць дзяцей і чуць пераліў званоў, а не грукат вайны. Гэта дзень, калі мы з падзякай схіляем нашы галовы перад памяццю тых, хто аддаў свае жыцці за Радзіму, хто прайшоў пазбаўленні і пакуты".
"Кожнае пакаленне атрымлівае краіну не з чыстага ліста, а як спадчына, у якой ёсць і радасць перамог, і гаркота страт. Таму Дзень Незалежнасці - гэта не толькі свята, але яшчэ і маральнае выпрабаванне, калі кожны можа спытаць сябе: "А ці годны я таго, што атрымаў дарма, і за што многія аддалі жыццё?" - адзначыў ён.
Роўна апоўдні прагучаў святочны спеў звавоў. Традыцыі духоўнага адзінства падтрымаюць і іншыя канфесіі. Да ўсебеларускай малітвы "За Беларусь!" далучацца католікі, іудзеі і мусульмане па ўсёй краіне.