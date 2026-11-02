У беларускіх школьнікаў пачаліся асеннія канікулы

2 лістапада ў Беларусі стартавалі восеньскія канікулы. У гэтым годзе акцэнт зроблены на бяспеку, арганізаванасць і эфектыўнасць. Таму адпачынак пройдзе пад дэвізам: "Разумныя канікулы з карысцю".

Першыя школьныя канікулы ў гэтым навучальным годзе - кароткія, усяго тыдзень, але графік у дзяцей вельмі насычаны. Галоўная задача педагогаў і бацькоў - зрабіць так, каб гэтыя дні не прайшлі ў экранах смартфонаў. І ў якасці альтэрнатывы - вялікая колькасць локацый і забаў - абсалютна на любы густ.

Традыцыйна працуюць школьныя лагеры, тут арганізаваны профільныя змены і атрады, у тым ліку ваенна-патрыятычнай накіраванасці. Таксама школьнікам прапануюць паўдзельнічаць у экскурсіях па адукацыйных маршрутах "Пазнаем, ганарымся, захоўваем".

Людміла Філіповіч, начальнік цэнтра Інстытута дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі Акадэміі нацыянальнай адукацыі:

"У гэтым годзе любое дзіця, якое прыме ўдзел у экскурсійным адукацыйным маршруце, можа зняць сваё відэа і зрабіць так званы відэадзённік, які можна затым размясціць на партале Patriot.by, і гэты відэадзённік зможа ўбачыць уся краіна".

Такі фармат дазваляе яшчэ ў школе адчуць сваю будучую прафесію, а рэальнае ўяўленне пра спецыяльнасць дапаможа зрабіць усвядомлены выбар у будучыні.

Канікулы толькі пачаліся, але наперадзе дзясяткі экскурсійных паездак і спартыўных забаў.

Нагадаем, канікулы працягнуцца да 8 лістапада ўключна.