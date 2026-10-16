У "БелЭкспа" стартаваў форум тэхналогій штучнага інтэлекту
У "БелЭкспа" стартаваў форум тэхналогій штучнага інтэлекту. На працягу трох дзён можна ўбачыць гуманоідных робатаў, першы ў краіне беспілотны дрэйф, яшчэ паўсотні праектаў, а таксама паслухаць меркаванні дзясяткаў спікераў.
Часам мы нават не задумваемся, што штучны інтэлект - частка нашага штодзённага побыту. Але прыносіць карысць ён не толькі асобным людзям, а цэлым галінам эканомікі. Да аградронаў мы ўжо даўно прывыклі, але цяпер наступны этап - не проста здымка, а апрацоўка даных (больш падрабязна - глядзіце відэа).