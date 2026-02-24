3.74 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
У Белтэлерадыёкампаніі абмеркавалі значныя ініцыятывы Беларускага саюза жанчын
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Белтэлерадыёкампанія стала пляцоўкай для абмеркавання яркіх ініцыятыў. У гасцях - актыў жаночага руху сталічнага рэгіёна.
У гісторыі суверэннай Беларусі менавіта жанчыны не раз адыгрывалі асаблівую ролю ва ўмацаванні нацыі. Самыя лепшыя традыцыі жывуць і сёння ў праектах Беларускага саюза жанчын.
Галоўны сакрэт беларускіх жанчын - ім пад сілу абсалютна любая задача, незалежна ад узросту і прафесіі. Яны гатовы варочаць горы. Сёння ў краіне створаны ўмовы для рэалізацыі патэнцыялу беларусак (гл. відэа).